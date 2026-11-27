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В Камчатском крае с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Закон приняли депутаты законодательного собрания региона на сессии 27 ноября, сообщили в региональном парламенте.

Ограничение введено до 1 марта 2032 года. Под запрет подпадают как одноразовые, так и многоразовые электронные системы доставки никотина, а также жидкости для них. Ограничение не привязано к возрасту покупателя: продажа такой продукции прекращается в рознице полностью.

С просьбой запретить продажу вейпов в регионе к камчатскому парламенту обращалась первый заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Учителя и родители также выражали обеспокоенность из-за доступности таких систем для детей. За принятие закона выступили уполномоченный по правам ребенка в крае Инесса Койрович и региональный Минздрав.

В случае нарушения запрета предусмотрен штраф. Гражданам придется заплатить 10–20 тысяч рублей, должностным лицам – 30–50 тысяч, юридическим лицам – 90–120 тысяч. Если продукцию продали несовершеннолетним, суммы выше: 200–300 тысяч рублей – для граждан, 500–700 тысяч – для должностных лиц и 1,5–2 миллиона – для юридических лиц.

Одновременно с 1 марта 2027 года вводится лицензирование розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Нарушение запрета приведет к аннулированию лицензии.

Аналогичные решения приняты и в других регионах страны, в том числе в Омской, Липецкой, Архангельской, Калининградской, Волгоградской, Новгородской и Ленинградской областях. Соответствующий федеральный закон подписал Владимир Путин. В рамках него регионы могут сами вводить мораторий на продажу такой продукции сроком на пять лет.

