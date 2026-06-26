Российским регионам разрешили вводить запрет на розничную продажу вейпов

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Регионы России с 1 марта 2027 года смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь все субъекты страны смогут до 1 марта 2032 года вводить на своих территориях запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Срок действия запрета должен быть ограничен данным периодом.

Установившие запрет регионы обязаны будут проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство, в свою очередь, – разместить список таких субъектов РФ на своем сайте.

Поправка в закон принята в целях реализации поручения главы государства в ответ на обращение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, уточнил ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Причем такое право предоставляется не только Нижегородской области, но и всем российским регионам.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко объяснили, что норма вводится в качестве эксперимента. По его итогам будет оцениваться эффективность запрета. В субъектах, где не будет вводиться запрет, будет действовать общее регулирование.

Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 октября этого года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Ранее общественное движение "Здоровое Отечество" предложило запретить в России продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции для граждан, рожденных после 2009 года. Председатель организации Екатерина Лещинская уточнила, что такой подход уже применяется в других странах в качестве долгосрочной меры по уменьшению уровня потребления никотина подростками.