Электроснабжение восстановили в Севастополе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проблемы с электричеством устранили в Севастополе. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

"Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя, подпавших под временные ограничения", – написал он.

Развожаев посоветовал не включать сразу мощные приборы, поскольку нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно.

При этом он уточнил, что частично без электроснабжения остаются живущие на улицах Молодых Строителей, Александра Косарева и Тараса Шевченко.

"Специалисты Севастопольэнерго переключают их на резервную линию электропередачи", – добавил губернатор.

Примерное время восстановления после окончания воздушной тревоги составит два часа.

Севастополь оказался полностью обесточен из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру 24 июня. На поврежденных объектах ввели особый режим работы, все экстренные службы города были приведены в состояние полной готовности.

26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера. Как утверждали власти, он даст возможность быстро и эффективно справляться с задачами по поддержанию стабильной работы всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.