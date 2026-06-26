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26 июня, 19:03

Экономика

Криптомайнинг в Московском регионе предложили запретить с 1 июля

Фото: 123RF.com/niserin

Минэнерго РФ предлагает запретить майнинг криптовалют в Москве, Московской области и в нескольких муниципальных районах Курской области с 1 июля. Об этом следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовых документов.

Уточняется, что запрет может распространиться на Москву и Подмосковье, город Льгов Курской области, а также ее муниципальные районы Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский.

В случае принятия законопроекта майнинг будет запрещен на этих территориях до 31 декабря 2032 года.

Майнинг криптовалют уже полностью запрещен до 15 марта 2031 года в 10 субъектах РФ, включая Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и четыре новых региона государства. Кроме того, введен круглогодичный запрет майнинга на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.

Ранее Минфин РФ предложил ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной. В министерстве отмечали, что приветствуют те случаи, когда бизнес ведется легально и понятно. При этом в настоящее время не все майнеры готовы входить в соответствующий реестр и вести свою деятельность открыто. В связи с этим прорабатываются варианты для обеления майнинга.

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