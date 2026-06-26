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26 июня, 22:39

Политика

Представители США, Израиля и Ливана подписали соглашение об урегулировании конфликта

Фото: 123RF.com/iserg

Представители США, Израиля и Ливана в присутствии американского госсекретаря Марко Рубио подписали в Вашингтоне трехстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония подписания стала результатом переговоров в столице США между Израилем и Ливаном. Встреча ознаменовала собой уже пятый по счету раунд дипломатических контактов между двумя странами, прошедшей при посредничестве Соединенных Штатов.

Ранее СМИ писали, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска из Ливана. Как рассказали источники, он "ясно дал понять", что армия его страны остается на занимаемых ею позиция в Ливане.

Кроме того, политик якобы заявил, что военные продолжат действовать против угрозы со стороны шиитского движения "Хезболла", включая "уничтожение террористической инфраструктуры и реагирование на любые нападения на Израиль".

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