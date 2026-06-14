Трамп осудил атаку армии Израиля на Бейрут

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Армия Израиля не должна была атаковать Бейрут в преддверии подписания сделки между США и Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он призвал Израиль и шиитское движение "Хезболлах" остановить боевые действия, чтобы не помешать возможному подписанию документа.

"Не должно быть новых атак со стороны Израиля нигде в Ливане, но также не должно быть более никаких атак со стороны любой другой стороны, включая "Хезболлах", против Израиля", – написал глава Белого дома.

Трамп посоветовал сторонам соблюдать сдержанность.

Армия обороны Израиля атаковала объекты шиитского движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута Дахии в ответ на удары из Ливана 14 июня. В результате погиб один из военных руководителей "Хезболлах".

Удар был нанесен по 5-этажному зданию в районе Гобейри, где располагался штабной офис организации. По данным СМИ, погибший командир отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.

