Al Hadath: командир "Хезболлах" убит в Бейруте при израильском ударе

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Один из военных руководителей шиитской организации "Хезболлах" погиб при израильской атаке на пригород Бейрута, сообщает телеканал Al Hadath.

Удар был нанесен по 5-этажному зданию в районе Гобейри, где располагался штабной офис "Хезболлах". По информации журналистов, погибший командир, имя которого не называется, отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.

Армия обороны Израиля атаковала объекты "Хезболлах" 14 июня. Это стало ответом на ливанские удары по еврейскому государству. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уточнили, что страна не будет терпеть обстрелов своей территории.

Эскалация на Ближнем Востоке произошла после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. После этого Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В свою очередь, организация "Хезболлах" обстреляла израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Тель-Авива. В начале июня делегации Израиля и Ливана договорились о прекращении огня во время переговоров с США.