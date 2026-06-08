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08 июня, 04:54

Политика

Израиль нанес авиаудары по территории Ирана

Фото: depositphotos/nitinut380

Израильские истребители нанесли авиаудары по военным объектам на территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам иранского террористического режима в западной и центральной частях Ирана", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Информация о последствиях воздушной атаки пока не приводится. По данным гостелерадиокомпании IRIB, звуки взрывов слышны в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

Вечером 7 июня армия Израиля атаковала район Дахия в Бейруте. Удар был нанесен "по штабам террористов" по приказу Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца. Такое решение было принято из-за обстрелов израильской территории движением "Хезболла". В Минздраве Ливана заявили, что не менее 2 местных жителей погибли и 11 пострадали при израильской атаке.

Спустя некоторое время Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес ракетные удары по Израилю в ответ на обстрел Бейрута. Тегеран предупредил, что данная атака стала лишь предупреждением, чтобы ЦАХАЛ прекратил удары по ливанской столице.

На фоне этой ситуации президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросить его не наносить ответный удар по Ирану. Американский лидер выразил надежду, что эскалация между Израилем и Ираном не сорвет возможную сделку между Тегераном и Вашингтоном.

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