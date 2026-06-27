Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО Минобороны РФ сбили еще два украинских беспилотника, которые летели на Москву в субботу, 27 июня. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

До этого Собянин сообщил о ликвидации еще семи вражеских БПЛА, следовавших в сторону столицы ночью 27 июня. На местах также работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, десять человек пострадали в результате украинской атаки на предприятие в Волгограде. Глава региона Андрей Бочаров подчеркнул, что всех пострадавших оперативно доставили в больницу.