Сбор данных для больничных и детских пособий упростят в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый порядок сбора Соцфондом данных для больничных и детских пособий введут в России с 1 июля. Это позволит автоматизировать и разбюрократить процесс, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

"С 1 июля Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные для расчета больничных и детских пособий. Основным источником сведений станет индивидуальный лицевой счет работника, обращение к работодателю предусмотрено только в случае недостаточности или отсутствия необходимой информации в системе", – пояснил он.

По словам парламентария, это поможет исключить необходимость сбора справок и уменьшить нагрузку на бухгалтерию.

Кроме того, с 1 июля в силу вступят и другие изменения, которые призваны упростить взаимодействие россиян с государственными и финансовыми институтами, сократить бюрократические процедуры и усилить защиту прав потребителей и собственников.

"Вместо бесконечных справок и личных визитов – автоматизированные данные и цифровые сервисы, вместо скрытых комиссий и навязанных услуг – прозрачные условия и право выбора", – добавил депутат.

Ранее Минздрав утвердил изменения в порядке формирования и выдачи больничных листов. Согласно новым правилам, родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняют право на получение пособия даже в случае трудоустройства к другому страхователю.