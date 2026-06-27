Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с обратным звонком

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Мошенники предлагают россиянам якобы подключить уведомления об атаках БПЛА, а затем присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и предлагают перезвонить на линию поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов компании по кибербезопасности F6.

По их данным, ссылки на фишинговые ресурсы, маскирующиеся под системы информирования о воздушной тревоге, распространяются через телеграм-каналы и чаты жильцов. Внешне ресурсы с названиями вроде "Радар РФ" или "Ваша тревога" имитируют дизайн общественных проектов, но их интерфейс намеренно перегружен красными кнопками и знаками опасности.

Для "подключения" услуги пользователю предлагают ввести шестизначный код. Спустя время после этой процедуры человек получает сообщение о взломе аккаунта на госсервисах. В том же письме указывается номер для связи с оператором.

На деле звонок поступает в мошеннический колл-центр. В компании предупредили, что дальнейшие сценарии злоумышленников могут включать обвинения в госизмене или финансировании терроризма, вымогательство денег под видом декларирования сбережений, а также попытки склонить жертву к совершению диверсий.

Эксперты настоятельно советуют игнорировать подозрительные ссылки, не перезванивать по номерам, указанным на неизвестных сайтах, и не скачивать файлы из непроверенных источников.

Ранее Владимир Путин подписал закон, вводящий тревожную кнопку на "Госуслугах", чтобы граждане могли сообщать о случаях мошенничества. Сигнал от нее окажется в государственной информационной системе. После этого банки, правоохранительные органы и операторы связи будут знать о том, что человека обманули.