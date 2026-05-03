В РФ мошенники начали убеждать детей уходить из дома и требовать у их родителей выкуп

В России телефонные мошенники начали убеждать детей уходить из дома, а затем запугивать их родителей, требуя выкуп. Об этом РИА Новости заявили в отделении Национального центра помощи “Спас Град”.

По данным организации, киберпреступники, как правило, находят детей-жертв в онлайн-играх, где предлагают им что-то купить. После оплаты злоумышленники пугают несовершеннолетних тем, что они якобы отправили денежные средства запрещенной организации, поэтому их родителям грозит уголовная ответственность. При этом ребенка убеждают, что помочь взрослым может только он, но говорить об этом никому нельзя.

Затем злоумышленники под разными предлогами заставляют детей покинуть дом, а потом связываются с родителями и заявляют, что ребенок якобы у них, и требуют выкуп.

При этом мошенники внушают жертвам, что им нельзя отвечать на звонки и общаться с семьей. Более того, они сами или через посредников заказывают для детей такси.

Ранее Депздрав Москвы предупредил жителей столицы о схеме мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиник и пытаются получить персональную информацию граждан. Они звонят и приглашают москвичей на диспансеризацию, прося назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу.