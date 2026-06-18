Еще два человека задержаны по делу бизнесмена Трабера

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители задержали еще двух человек в рамках уголовного дела о заказных убийствах, по которому был арестован бизнесмен Илья Трабер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что процессуальный статус задержанных пока неизвестен.

Трабера задержали 17 июня по делу об убийстве депутата и отца первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Александра Петрова. Следственные органы считают его замешанным в организации преступления. В доме предпринимателя и в офисах его компаний прошли обыски.

Позже Басманный суд Москвы арестовал Трабера на два месяца. Бизнесмена обвинили в совершении убийства депутата и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Также суд по аналогичным статьям арестовал предполагаемого исполнителя Алисултана Надирбекова.