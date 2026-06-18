Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:23

Происшествия

Еще два человека задержаны по делу бизнесмена Трабера

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители задержали еще двух человек в рамках уголовного дела о заказных убийствах, по которому был арестован бизнесмен Илья Трабер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что процессуальный статус задержанных пока неизвестен.

Трабера задержали 17 июня по делу об убийстве депутата и отца первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Александра Петрова. Следственные органы считают его замешанным в организации преступления. В доме предпринимателя и в офисах его компаний прошли обыски.

Позже Басманный суд Москвы арестовал Трабера на два месяца. Бизнесмена обвинили в совершении убийства депутата и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Также суд по аналогичным статьям арестовал предполагаемого исполнителя Алисултана Надирбекова.

Читайте также


происшествия

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика