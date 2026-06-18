Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Домодедово

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Временные ограничения на полеты объявлены в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково – воздушная гавань также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее главный центр Единой системы организации воздушного движения ограничил полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных судов на высоте до 5,2 километра в некоторых регионах Центральной России. Такое решение принято для обеспечения безопасности полетов по представлению Минобороны России.