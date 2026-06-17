"Ведомости": главный финансист МЧС отправлена под домашний арест по делу о мошенничестве

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Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест экс-руководителя финансово-экономического департамента МЧС России Надежду Голикову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Утверждается, что судебное заседание прошло 9 июня. По версии следствия, дело связано с получением жилищных субсидий, предназначенных для обеспечения нуждающихся сотрудников ведомства. Следователи устанавливают размер предполагаемого ущерба и круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

В МЧС уточнили, что Голикова уже уволена с должности главного финансиста. Ведомство ведет системную работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности, но не может комментировать расследование до завершения следствия и судебных разбирательств, добавили в министерстве.

Голикова имеет чин действительного государственного советника России 2-го класса. В МЧС она пришла в июле 2018 года. Тогда она занимала пост замдиректора финансово-экономического департамента, а с января 2019-го возглавила его.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд столицы отправил под стражу начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Виктора Таразевича. Сторона защиты уже обжаловала меру пресечения в апелляционном порядке. Однако не уточняется, какое именно объявление предъявлено Таразевичу.