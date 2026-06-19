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19 июня, 10:26

Политика

Мосгорсуд заочно приговорил к 8 годам колонии историка Эйдельман

Фото: телеграм-канал "Уроки истории с Тамарой Эйдельман*" (Тамара Эйдельман признана иноагентом в РФ)

Мосгорсуд заочно приговорил к 8 годам колонии общего режима историка и блогера Тамару Эйдельман (признана иноагентом в РФ) по делу о реабилитации нацизма и публичном распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, историку на 5 лет запретили администрировать сайты. При этом прокурор настаивал на аналогичных сроках и ограничениях. В свою очередь, защита Эйдельман требовала направить дело в прокуратуру из-за неправильно оформленного обвинительного заключения.

Проверку в отношении историка начали в июне 2024 года. Тогда правоохранители нашли в выпуске, опубликованном на Youtube-канале Эйдельман, негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. В результате в отношении нее было возбуждено дело о реабилитации нацизма.

Спустя время суд обязал Эйдельман выплатить штраф за дискредитацию армии РФ в размере 50 тысяч рублей. Отмечалось, что историк распространила в своем телеграм-канале фейки о действиях российской армии в детской больнице "Охматдет" в Киеве.

В октябре 2025-го Эйдельман заочно арестовали и объявили в международный розыск. В декабре прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу историка.

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