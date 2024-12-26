Эйдельман оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Уроки истории с Тамарой Эйдельман" (Тамара Эйдельман признана иноагентом в РФ)

Историка Тамару Эйдельман (признана иноагентом в РФ) обязали выплатить штраф за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные судов общей юрисдикции Москвы.

Дорогомиловский суд столицы назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Прокуратура Москвы начала проверку по Эйдельман 21 июня. Тогда правоохранители нашли в Сети ее публичный канал, где она выразила неуважение защитникам Отечества и Дню воинской славы РФ. Ее заподозрили в возбуждении ненависти и вражды.

Вместе с ней под проверку подпали Яна Троянова (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Елизавета Гырдымова (Монеточка), которые также признаны иноагентами в РФ. Первая сделала публичное заявление, "выражающее и формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русским", обосновывающее насилие против граждан РФ.