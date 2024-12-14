Суд апелляционной инстанции подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Городской суд Москвы утвердил решение Тверского суда Москвы о назначении блогеру Анастасии Ивлеевой административного штрафа в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию армии. Об этом со ссылкой на заявление суда сообщает ТАСС.

"Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой и утвердил решение суда первой инстанции о признании ее виновной в совершении административного правонарушения – дискредитации ВС РФ, за которое ранее блогеру был назначен штраф", – сообщили в суде.

Блогер ранее опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) публикацию, содержание которой выражало негативное отношение к СВО.

Ранее Ивлеева сообщила, что вышла замуж за ведущего канала "Культура" и фермера Филиппа Бегака. Пара оформила брак в Мурманске и отправилась в путешествие по Заполярью.

В свою очередь, мать Бегака, Дарья Семенова, заявила, что она не знала об отношениях сына с Ивлеевой. Семенова также обратила внимание, что у Бегака есть дочь от первого брака, с которой он редко видится. Между тем известно, что дедушка нового супруга Ивлеевой – советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка – дочь детской писательницы Натальи Кончаловской.

До этого Ивлеева была замужем за исполнителем Алексеем Узенюком, известным как Элджей, они поженились в 2019 году. Спустя два года пара объявила о расставании, назвав причиной несхожесть характеров.