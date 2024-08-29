Компания Team Films потребовала от Ивлеевой около 5 млн рублей за съемки в сериале

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Кинокомпания Team Films требует от блогера Анастасии Ивлеевой возвращения убытков на сумму около пяти миллионов рублей, выплаченных ей в качестве аванса за участие в съемках сериала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исковое заявление.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы, однако к производству он пока не принят. Дата предварительного судебного заседания также не назначена.

Блогера утвердили на роль в новом проекте, и от кинокомпании она получила аванс. Однако Ивлеева так и не смогла приступить к съемкам. В результате компании пришлось искать и нанимать другую актрису.

В Team Films заявили, что блогер не вернула выплаченный ей аванс. Поэтому кинокомпания требует возврата денег с процентами. Сумма иска составляет 4 миллиона 699 тысяч 100 рублей.

Ранее ГМУ ФССП России возбудило дело против Ивлеевой за неуплату налогов. Приставы намеревались взыскать с нее более 11,3 миллиона рублей. Перед ФНС долг блогера вырос вдвое и составил почти 21 миллион рублей, так как она не оплачивала задолженность.

Позже Ивлеева выплатила 11,3 миллиона рублей, а также погасила долг перед ФНС. Ее банковские счета разблокировали.