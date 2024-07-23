23 июля, 19:42Спорт
Приставы начали принудительное взыскание 79,4 млн рублей с Хабиба Нурмагомедова
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Приставы начали принудительное взыскание 79,4 миллиона рублей с бывшего чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова из-за его задолженности перед налоговой. Об этом свидетельствуют данные базы ФССП.
"Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных): 79 376 334,14 рубля", – уточняется в материале.
Ранее стало известно об аресте счета Нурмагомедова.
Боец завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего он одержал 29 побед.
Затем он занимался тренерской деятельностью и участвовал в турнирах как секундант. В марте 2022 года Нурмагомедова включили в Зал славы UFC.
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