Приставы начали принудительное взыскание 79,4 млн рублей с Хабиба Нурмагомедова

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Приставы начали принудительное взыскание 79,4 миллиона рублей с бывшего чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова из-за его задолженности перед налоговой. Об этом свидетельствуют данные базы ФССП.

"Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных): 79 376 334,14 рубля", – уточняется в материале.

Ранее стало известно об аресте счета Нурмагомедова.

Боец завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего он одержал 29 побед.

Затем он занимался тренерской деятельностью и участвовал в турнирах как секундант. В марте 2022 года Нурмагомедова включили в Зал славы UFC.

