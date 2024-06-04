Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 07:15

Шоу-бизнес

Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление с просьбой признать ее банкротом

Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление с просьбой признать ее банкротом

Ольга Бузова извинилась за наряд на концерте в Уфе в День защиты детей

Бузова принесла извинения за откровенный наряд на концерте в Уфе

Дочь Леры Кудрявцевой чуть не пострадала на детском празднике

Елена Блиновская попросила суд признать ее банкротом

Экс-супруг Пелагеи запретил выезд 7-летней дочери за границу

Блогер Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве

Десятки людей пришли проститься с Анастасией Заворотнюк в Покровский монастырь

Эдгард Запашный посетил церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре

Блогер Елена Блиновская просит Арбитражный суд Москвы признать ее банкротом. Карточка ее дела уже появилась на сайте ведомства.

По словам адвоката Гюзель Пушкаревой, если суд признает Блиновскую банкротом, то для оплаты долгов часть ее имущества распродадут. Состояние блогера, по некоторым данным, достигает порядка 60 миллиардов рублей, а обвинение в неуплате налогов ей предъявлено на сумму 905 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика