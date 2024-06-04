Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление с просьбой признать ее банкротом

Блогер Елена Блиновская просит Арбитражный суд Москвы признать ее банкротом. Карточка ее дела уже появилась на сайте ведомства.

По словам адвоката Гюзель Пушкаревой, если суд признает Блиновскую банкротом, то для оплаты долгов часть ее имущества распродадут. Состояние блогера, по некоторым данным, достигает порядка 60 миллиардов рублей, а обвинение в неуплате налогов ей предъявлено на сумму 905 миллионов рублей.

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