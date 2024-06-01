В Москве простились с актрисой Анастасией Заворотнюк

Фото: Москва 24

Прощание с Анастасией Заворотнюк завершилось в столице. В Покровский монастырь пришло большое количество людей, чтобы проститься с заслуженной артисткой РФ.

Церемония продлилась три часа, там присутствовали муж актрисы Петр Чернышев и ее дети Анна и Майкл. Попрощаться также пришли официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, фигурист и заслуженный мастер спорта Илья Авербух, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, фигурист Роман Костомаров, заслуженный артист Эдгард Запашный, российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и другие известные личности.

Песков назвал Заворотнюк прекрасной женщиной, которая обладала, по его мнению, настоящим мужеством.

Навка отметила, что актриса была "красавицей и невероятной матерью". Фигуристка добавила, что ей будет не хватать Заворотнюк, а также ее уверенности и смелости.

Запашный обратил внимание, что артистка отличалась высоким профессионализмом.

"Великолепная телеведущая, великолепный актер, а самое главное – великолепный человек. Она большой пример для подражания", – приводит ТАСС его слова.

В зале Покровского монастыря были венки от близких и друзей актрисы, а также от ведущего Андрея Малахова, заместителя главы Академии российского телевидения Александра Митрошенкова, от Первого канала, Школы-студии МХАТ, Союза кинематографистов и комплекса "Олимпийский".

Церемонию посетили и поклонники Заворотнюк, они вспоминали ее лучшие роли, рассказывали о личных встречах. Гроб с телом актрисы сопроводили аплодисментами.

Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет. Последние несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием. У нее остались дочь Анна и сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым и дочь Мила от брака с фигуристом Чернышевым.

О болезни артистки стало известно в октябре 2019 года. Изначально ее семья не хотела разглашать детали. Лишь спустя время директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров признался, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

Похороны заслуженной артистки пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

