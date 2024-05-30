Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Заслуженную артистку РФ Анастасию Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила семья актрисы в программе "Малахов".

"Пришла информация от семьи (Заворотнюк. – Прим. ред.), которая смотрит нашу программу в прямом эфире, что прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки", – сказал ведущий Андрей Малахов.

Позднее на странице Заворотнюк в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) появилась информация, что прощание пройдет с 11:00 до 14:00. Посетить место захоронения на Троекуровском кладбище можно будет с 16:00 до 17:00.

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно утром 30 мая. Последние несколько лет актриса боролась с онкологическим заболеванием.

Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. Ей было 53 года. У актрисы остались дочь Анна и сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым и дочь Мила от брака с фигуристом Петром Чернышевым.

На протяжении долгого времени она боролась с раком головного мозга. Впервые о ее болезни стало известно в октябре 2019 года. Эту информацию подтвердили ее родственники, но они не хотели разглашать детали онкозаболевания. Лишь спустя время директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров признался, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

