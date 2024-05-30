В Сети нашли видео с кинопроб Анастасии Заворотнюк в сериал "Моя прекрасная няня"

Видео: youtube.com/GuerlainTV:3

В Сети нашли видеоролик с кинопроб актрисы Анастасии Заворотнюк на роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Он доступен на YouTube-канале Guerlain TV :3.

Видео снималось в рамках передачи "За кадром", и, помимо вставок с пробами, коллеги Заворотнюк рассказывали о своих впечатлениях об артистке. Так, актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая старшую воспитанницу няни Вики Машу, рассказала, что после знакомства с Заворотнюк захотела, чтобы именно она сыграла главную роль.

Кроме нее на кастинге рассматривались такие именитые артистки, как Наташа Королева, Жанна Фриске, Амалия Мордвинова, Ольга Шелест, Нонна Гришаева и Эвелина Бледанс. Однако, обойдя около 350 претенденток, роль получила именно Заворотнюк.

В ролике также рассказали, как происходили съемки шоу: в течение трех лет актеры работали на съемочной площадке с утра до ночи, при этом Заворотнюк была задействована почти в каждой сцене.

Сериал "Моя прекрасная няня", снятый по мотивам американского ситкома, выходил на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Сюжет и героев сериала в отечественной версии сохранили, однако сам сценарий адаптировали под российскую аудиторию.

Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. О месте и времени прощания с актрисой родственники сообщат дополнительно.

На протяжении долгого времени она боролась с раком головного мозга. Впервые о ее болезни стало известно в октябре 2019 года. Эту информацию подтвердили ее близкие, однако они не хотели выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Только спустя время директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

У актрисы остались дочь Анна и сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым и дочь Мила от брака с фигуристом Петром Чернышевым.