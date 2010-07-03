Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Фото: ТАСС/пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"

Анастасия Заворотнюк действительно больна, однако сообщения СМИ о деталях ее состояния – выдумки. Об этом сообщается в Instagram актрисы со ссылкой на страницу, созданную в ее поддержку.

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", – говорится в сообщении.

Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни. В публикации подчеркнули, что будут опровергать все "сенсационные заявления и инсайдерскую информацию от нечистоплотных СМИ".

Ранее представители артистки потребовали у общественности и СМИ позволить им спокойно и самостоятельно переживать тяжелые времена. Они пристыдили журналистов, которые караулили семью Заворотнюк у дома.

Телеграм-канал Mash написал, что актриса впала в состояние сопора – глубокого угнетения сознания, в котором человек не реагирует на окружающую обстановку.

Также сообщалось, что Заворотнюк выписали из больницы. По имеющейся информации, актриса лежала в стационаре месяц, ее состояние продолжает оставаться тяжелым.

Семья Анастасии Заворотнюк попросила не спекулировать вокруг здоровья актрисы

По данным СМИ, артистке диагностирована опухоль мозга последней стадии. Близкие Заворотнюк отказываются давать официальные комментарии. Из-за этого в последнее время поступает много противоречивой информации.

Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также снималась в кино и выходила на театральную сцену.