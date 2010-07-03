Instagram восстановил аккаунт в поддержку Заворотнюк

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Аккаунт в Instagram, созданный поклонниками актрисы Анастасии Заворотнюк, восстановлен после кратковременной блокировки. Об этом на своей странице сообщил певец Стас Михайлов. Он отметил, что причиной блокировки стала подозрительно высокая активность пользователей.
"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, Instagram решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк", – рассказал Михайлов.
Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Согласно имеющейся информации, актриса лежала в стационаре месяц и все еще находится в тяжелом состоянии.
По данным СМИ, артистке диагностирована опухоль мозга последней стадии. Близкие Заворотнюк отказываются давать официальные комментарии о состоянии ее здоровья. Из-за этого в последнее время поступает множество противоречивой информации. В частности, некоторые издания сообщали, что актриса умерла 5 октября. Позднее эту информацию опровергли.
Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. На экране она дебютировала в 20 лет, сыграв заглавную роль в фильме "Машенька" по мотивам романа Владимира Набокова. Всероссийскую известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Заворотнюк также снималась в фильмах "Код Апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время", "Мамы" и "Проклятие спящих", участвовала в популярных шоу на российском телевидении и выходила на театральную сцену.
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