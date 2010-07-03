Стали известны подробности диагноза Заворотнюк

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Академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов рассказал в эфире телеканала Москва 24 подробности диагноза актрисы Анастасии Заворотнюк.

По его словам, при первых симптомах она обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии.

"Там успешно прошла операция, но дело в том, что операция – это важно, но это не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение. Помимо возможности радикального удаления, необходимы лучевая терапия, облучение. Это почти неприметная составная часть общего лечения таких больных. Также это не простые препараты, а препараты, которые годятся только для определенной опухоли, и все это очень дорогое лечение", – рассказал Коновалов.

По его словам, диагностированная у актрисы глиобластома является одной из самых распространенных опухолей.

"Одна из самых опасных и трудно излечима даже, по сути, неизлечимых опухолей", – отметил специалист.

Он пояснил, что в редких случаях ее можно вылечить, но здесь значение имеют генетические факторы.

"То, что обозначается одним термином "глиобластома", объединяет разные опухоли, разные варианты опухолей. Некоторые из них оказываются чувствительными к определенным препаратам, к химиопрепаратам. И даже после неполного удаления удается либо продлить жизнь, либо излечить больных в очень редких случаях", – рассказал Коновалов.

Даже после неполного удаления удается либо продлить жизнь и в очень редких случаях излечить больных.



Заворотнюк предпочла лечение в Германии

Как в среду сообщили СМИ, Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. При этом уточняется, что официальной информации о ее состоянии не поступало.

У 48-летней актрисы диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк проводят все время в столичной клинике: накануне очевидцы заметили там же старшую дочь актрисы, а также ее мужа Петра Чернышева.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Польши.

Также сообщалось, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а ее состояние поддерживается медикаментозно.

