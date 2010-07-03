Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ – СМИ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает "Пятый канал".

Отмечается, что состояние актрисы поддерживается медикаментозно.

Ранее актер Станислав Садальский опубликовал в интернете переписку с Заворотнюк. В переписке актриса благодарит Садальского "за невероятную, сердечную поддержку" и передает ему "огромное спасибо". При этом дата сообщений на выложенном в соцсети скриншоте не видна.

13 сентября сообщалось, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, актриса была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши.

До этого некоторые СМИ активно обсуждали здоровье актрисы, появилась информация, что Заворотнюк борется с раком. В конце августа она отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях.

