Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ – СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает "Пятый канал".
Отмечается, что состояние актрисы поддерживается медикаментозно.
Ранее актер Станислав Садальский опубликовал в интернете переписку с Заворотнюк. В переписке актриса благодарит Садальского "за невероятную, сердечную поддержку" и передает ему "огромное спасибо". При этом дата сообщений на выложенном в соцсети скриншоте не видна.
13 сентября сообщалось, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, актриса была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши.
До этого некоторые СМИ активно обсуждали здоровье актрисы, появилась информация, что Заворотнюк борется с раком. В конце августа она отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях.
Актер Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.