Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак на фоне сообщений о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк объяснил, в чем заключается сложность данного состояния.
В интервью газете "Комсомольская правда" он рассказал, что глиобластома (наиболее агрессивная форма опухоли) прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому "четко ограничить ее размеры нельзя".
Специалист заявил, что глиобластомы могут расти без всяких симптомов и зачастую обнаруживаются "на последних стадиях, когда врачи бессильны".
По его словам, если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, значит она проросла в критически значимые для структуры мозга. В таком состоянии "возможности провести операцию уже нет".
При таком заболевании обычно проводят комбинированную, химио- и лучевую терапию. Вячеслав Рак подчеркнул, что таким образом можно продлить жизнь человеку, но полностью победить опухоль невозможно.
Он заключил, что иногда отек мозга можно снять с помощью гормональных препаратов. Однако если это помогло, то означает, что двигательные центры уже разрушены и наступает паралич.
Врачи пытаются спасти Анастасию Заворотнюк
13 сентября РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что "медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки".
Ранее стало известно, что актриса попала в тяжелом состоянии в реанимацию. По данным СМИ, она была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши.
При этом представитель артистки Стас Христов заявил, что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации "бредом".
Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также снималась в кино и выходила на театральную сцену.
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