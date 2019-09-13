Заворотнюк назвала свою госпитализацию бредом

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Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я прислал Насте сообщение Telegram-канала, она ответила SMS: "Бред все это, отстань", – сказал Христов.

Представитель актрисы также поделился агентству, что Заворотнюк планирует лично рассказать о своем здоровье одному из федеральных телеканалов. Однако пока неизвестно, когда именно это произойдет.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, актриса была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши. В ночь на 13 сентября Заворотнюк якобы стало хуже и ее перевели в реанимацию.

До этого некоторые СМИ также писали, что актриса борется с раком. В конце августа она отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях.

Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. На экране она дебютировала в 20 лет, сыграв заглавную роль в фильме "Машенька" по мотивам романа Владимира Набокова. Всероссийскую известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Заворотнюк также снималась в фильмах "Код Апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время", "Мамы" и "Проклятие спящих", участвовала в популярных шоу на российском телевидении и выходила на театральную сцену.

