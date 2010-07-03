Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии – СМИ

Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии – СМИ
Анастасия Заворотнюк попала в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал Москва 24.
По данным СМИ, актриса была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши. Там она тоже проходила лечение. В ночь на 13 сентября Заворотнюк якобы стало хуже и ее перевели в реанимацию, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Представители артистки отказались от комментариев.
Раннее, сообщалось, что актриса борется с раком. В конце августа она отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях. Сама Заворотнюк комментариев по этому поводу не давала.
Также поступала информация о том, что лечение за границей оказалось безрезультатным.
Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. На экране она дебютировала в 20 лет, сыграв заглавную роль в фильме "Машенька" по мотивам романа Владимира Набокова. Всероссийскую известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Заворотнюк также снималась в фильмах "Код Апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время", "Мамы" и "Проклятие спящих", участвовала в популярных шоу на российском телевидении и выходила на театральную сцену.
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