Фото: Москва 24/Александр Авилов

Марк Захаров выписывается из больницы и планирует сразу же приехать на репетицию в "Ленком".

"Сегодня он уже выписывается, еще день-два побудет дома и выйдет на работу, хотя он рвется уже сегодня. Он продолжит репетировать спектакль "Капкан" по произведению Владимира Сорокина, нужно уже выпускать, 2-3 декабря – премьера", – рассказал Агентству "Москва" директор театра Марк Варшавер.

Народный артист СССР Захарова попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

В 1973 году Марк Захаров стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера он снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

