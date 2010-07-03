Марк Захаров попал в реанимацию – СМИ

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Народный артист СССР Марк Захаров доставлен в одну из столичных клиник.

Утверждается, что 85-летний художественный руководитель театра "Ленком" находится в реанимации. По предварительным данным, врачи диагностировали у Захарова двустороннее воспаление легких, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщает РИА Новости.

Марк Анатольевич родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1973 года возглавляет Московский театр им. Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера Захаров снял такие любимые зрителями фильмы, как "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" И. Ильфа и Е. Петрова. Он внес своеобразный вклад и в создание легендарного фильма "Белое солнце пустыни" – именно ему принадлежит авторство знаменитых писем красноармейца Сухова.