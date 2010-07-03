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15:53

Армена Джигарханяна планируют выписать из больницы 19 августа

общество

15:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян чувствует себя нормально, его не оперировали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.

"Никакой операции не было – не знаю, откуда эти слухи. У него был ряд процедур. Состояние Армена Борисовича нормальное. В понедельник врачи уже обещают его выписать", – заявил Согомонян.

14 августа в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Армена Джигарханяна из-за обострения на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. В это же время его друг Марк Рудинштейн опроверг эту информацию, заявив, что в больницу его отвезли друзья из-за обострения на фоне диабета.

Здоровье Джигарханяна ухудшилось в октябре 2017 года. Он провел две недели в больнице из-за повышенного содержания сахара в крови. Спустя месяц его вновь госпитализировали. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в Московский драматический театр на открытие нового сезона.

Армен Джигарханян – актер и режиссер. Многим известен по фильмам "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли".

Армен Джигарханян госпитализирован в связи с обострением диабета

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общество

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