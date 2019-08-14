Друг Джигарханяна рассказал о состоянии артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Друг народного артиста Армена Джигарханяна Марк Рудинштейн рассказал о его состоянии. По его словам, никакой срочной госпитализации не было, в больницу его отвезли друзья из-за обострения на фоне диабета. Об этом он сообщил Москве 24.

"Не волнуйтесь, не пускайте слезу, что все очень страшно, что все плохо. Стабильно, нормально себя чувствует, даже более того – в хорошем настроении", – рассказал Рудинштейн.

В разговоре с РИА Новости еще один его друг Артур Согомонян рассказал, что это обычная плановая профилактика. "Не знаю, кто это пишет, слухи распускает, ничего такого у него нет", – сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Джигарханян попал в реанимацию из-за обострения на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Здоровье Джигарханяна ухудшилось в октябре 2017 года. Он провел две недели в больнице из-за повышенного содержания сахара в крови. Спустя месяц его вновь госпитализировали. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в Московский драматический театр на открытие нового сезона.

Армен Джигарханян — актер и режиссер. Он играл в таких картинах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли".

