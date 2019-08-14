Друг Джигарханяна рассказал о состоянии артиста

14:38 (обновлено 14.08.2019 15:46)
14:38
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Друг народного артиста Армена Джигарханяна Марк Рудинштейн рассказал о его состоянии. По его словам, никакой срочной госпитализации не было, в больницу его отвезли друзья из-за обострения на фоне диабета. Об этом он сообщил Москве 24.
"Не волнуйтесь, не пускайте слезу, что все очень страшно, что все плохо. Стабильно, нормально себя чувствует, даже более того – в хорошем настроении", – рассказал Рудинштейн.
В разговоре с РИА Новости еще один его друг Артур Согомонян рассказал, что это обычная плановая профилактика. "Не знаю, кто это пишет, слухи распускает, ничего такого у него нет", – сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что Джигарханян попал в реанимацию из-за обострения на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.
Здоровье Джигарханяна ухудшилось в октябре 2017 года. Он провел две недели в больнице из-за повышенного содержания сахара в крови. Спустя месяц его вновь госпитализировали. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в Московский драматический театр на открытие нового сезона.
Армен Джигарханян — актер и режиссер. Он играл в таких картинах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли".
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: