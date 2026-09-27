Система гарантирования вкладов в России будет расширена с 1 января 2027 года

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С 1 января 2027 года в России заработает система гарантирования для трех новых страховых продуктов, предназначенных для долгосрочных сбережений граждан. Об этом в интервью РИА Новости на полях Мосфинфорума рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

По его словам, под защиту подпадут договоры долевого страхования жизни (ДСЖ), а также страхование жизни с гарантированной и расчетной доходностью. Сумма покрытия составит 10 миллионов рублей в связи с риском смерти в отношении каждого застрахованного лица и 2,8 миллиона рублей по иным рискам. Гарантирование будет распространяться как на договоры, заключенные после 1 января 2027 года, так и на действующие ранее.

Эти страховые продукты появились на российском рынке недавно. ДСЖ существует с 2025 года и сочетает страховую защиту жизни и здоровья с возможностью инвестировать часть взноса в финансовые активы. Два других вида – страхование жизни с гарантированной и расчетной доходностью – заработали с 1 июня 2026 года. Первый предназначен для всех граждан, второй – только для квалифицированных инвесторов.

Сейчас система страхования вкладов защищает средства на банковских счетах в пределах 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке. Повышенные лимиты действуют для безотзывных вкладов на срок не менее трех лет – 2,8 миллиона рублей, и для счетов эскроу – 10 миллионов рублей. Кроме того, гарантии распространяются на программу долгосрочных сбережений (2,8 миллиона рублей) и на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

"Только по ИИС механизм отличается: гарантируется 1,4 миллиона рублей, но не на базе АСВ, а отдельного фонда, куда перечисления делают профессиональные участники рынка ценных бумаг", – уточнил замминистра.

Ранее стало известно, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России во второй декаде сентября выросла до 13,01% годовых. В третьей декаде августа показатель составлял 12,9% годовых, а в первой декаде сентября – 12,95%.

В мониторинг входят ставки Сбера, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка ДОМ.РФ, Московского кредитного банка, Т-банка, ПСБ и Совкомбанка. Центробанк при расчете предельных ставок по депозитам ориентируется только на базовые предложения для всех клиентов.

