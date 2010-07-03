Актер из фильма "Ты у меня одна" попал в ДТП

Фото: кадр из фильма "Инспектор Купер-2”

Актер Марк Горонок, известный по ролям в фильмах "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в ДТП на трассе под Санкт-Петербургом, сообщает "Московский комсомолец".

Сейчас Горонок находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У него диагностированы черепно-мозговая травма и множественные переломы. Актер уже перенес две операции. Есть риск потери руки.

"Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись. А чем за них платить, я не знаю", – рассказала его жена Анна.

В больницу доставлена мама актера, которая в момент аварии также находилась в машине. У нее перелом шейки бедра и другие повреждения тазовых костей.

25 августа на юго-востоке Москвы в результате ДТП погиб режиссер и сценарист Игорь Хомский. Мужчина на каршеринговом автомобиле на полной скорости въехал в припаркованный КамАЗ.