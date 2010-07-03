Один человек погиб в ДТП с "Газелью" на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в ДТП на 51 километре МКАД на западе столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в ГИБДД по городу, столкнулись автомобили "Газель" и Hyundai Porter.

После этого иномарка совершила наезд на женщину, которая вышла из другой сломавшейся автомашины для установки аварийного знака.

В результате она скончалась на месте от полученных травм. На месте аварии ограничено движение по одной полосе движения.

Ранее водитель грузовика Hyundai сбил двух рабочих на МКАД, проводивших дорожные работы на проезжей части.