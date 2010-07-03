Грузовик сбил двух дорожных рабочих на МКАД

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Водитель грузовика Hyundai сбил двух рабочих на МКАД, проводивших дорожные работы на проезжей части, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Пострадавших госпитализировали, однако один из них скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водитель грузовика арестован.

Ранее на Кировоградской улице произошло ДТП с грузовиком, прицеп перевернулся на бок. Движение в сторону области было затруднено.