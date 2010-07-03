Движение на Кировоградской в сторону области затруднено из-за ДТП

Фото: ЦОДД

ЦОДД сообщил о затруднении движения на улице Кировоградской в сторону области из-за ДТП с грузовиком, передает Агентство "Москва".

"На улице Кировоградской в районе дома 15 (рядом с ТЦ "Columbus") произошло ДТП с грузовиком, прицеп перевернулся на бок. Движение в сторону области плотное", – сказано в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее на 116-м километре трассы "Кашира-Ненашево" в Подмосковье столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, двое из них – дети. Уточняется, что участниками ДТП стали Renault, Toyota и Ford.