Автомобиль сбил инвалида-колясочника в центре столицы

Фото: телеграм-канал Hue

Водитель автомобиля сбил инвалида-колясочника в центре столицы сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в районе дома 19 по улице Новый Арбат. Пострадавшего осматривают медики.

Движение транспорта в районе аварии затруднено.

Ранее на 92-м километре автодороги "Холмогоры" в Московской области самосвал столкнулся с автомобилем дорожных рабочих. Два человека погибли, еще двое получили ранения.