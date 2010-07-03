В результате ДТП в Подмосковье пострадали двое детей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На 116-м километре трассы "Кашира-Ненашево" столкнулись три автомобиля – в результате аварии пострадали три человека, двое из них – дети. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на областное МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в 18:00. Участниками ДТП стали Renault, Toyota и Ford.

Сейчас месте аварии работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на 92-м километре автодороги "Холмогоры" в Московской области самосвал столкнулся с автомобилем дорожных рабочих. Два человека погибли, еще двое получили ранения.