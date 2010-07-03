Дело возбуждено в отношении водителя, устроившего смертельное ДТП в ТиНАО

Смертельное ДТП произошло в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
"В поселении Кленовское водитель автомобиля ВАЗ-21104 1984 года рождения при перестроении вправо выехал на обочину по ходу движения, где совершил наезд на стоящий автомобиль Hyundai Creta под управлением водителя 1962 года рождения, который от полученных травм скончался на месте", – проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что по результатам разбора аварии водитель автомобиля ВАЗ задержан.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека", – подытожили в пресс-службе.
Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись 9 автомобилей. Авария произошла на КАД в Невском районе города.
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