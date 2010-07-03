Девять машин столкнулись в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге КАД столкнулись девять автомобилей. О крупном ДТП сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла около полудня 7 сентября на 58-м километре внутренней стороны КАД в Невском районе города. Участниками ДТП стали девять транспортных средств, уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, пострадавших нет. Проводится проверка.

Накануне сообщалось, что в ДТП на МКАД пострадал один человек. На внутренней стороне 6-го километра магистрали столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.