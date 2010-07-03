Один человек пострадал в ДТП на МКАД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На 6 километре МКАД столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На внутренней стороне 6 километра МКАД столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель, в результате ГАЗель опрокинулась на бок. Есть один пострадавший", – прокомментировали инцидент в пресс-службе.

Уточняется, что движение транспорта в районе ДТП в настоящее время не затруднено.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее подросток погиб в ДТП в Ставропольском крае. Ребенок катался с приятелями на автомобиле, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны родителей.