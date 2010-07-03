В Ивановской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик

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В Ивановской области на трассе Иваново – Ковров – Нижний Новгород 5 сентября произошло лобовое столкновение автомобиля "МАЗ" с пассажирским автобусом.

Получили травмы десять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы УМВД по региону Владислава Радостина.

ДТП случилось в трех километрах от поселка Палех в 19:40.

"В салоне автобуса находилось 22 пассажира. Десять человек, в том числе мальчик 10 лет, пострадали", – сказал Радостин.

По предварительной информации, на встречную полосу выехал грузовик.

4 сентября два человека погибли и один пострадал при столкновении пассажирского поезда с легковой машиной в Киришском районе Ленинградской области. Все они были в салоне автомобиля.

