В Ленобласти столкнулись поезд и автомобиль

Фото: vk.com/murmansk_h

Два человека погибли и один пострадал при столкновении пассажирского поезда с легковой машиной в Киришском районе Ленинградской области. Все они были в салоне автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Петра Крючкова, главу Глажевского сельского поселения.

Авария произошла недалеко от поселения. "Двое погибли, один пострадал, все в легковом авто", – сказал Крючков.

Поезд ехал из Мурманска в Адлер. Столкновение с машиной произошло около 16:00 на переезде. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что в поезде никто не пострадал.

Поезд из-за ДТП задержался на 40 минут. Другие поезда не задерживались.

Ранее сообщалось, что на Савеловском направлении МЖД поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку.

