Электричка насмерть сбила девушку на Савеловском направлении МЖД

На Савеловском направлении МЖД поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
"На перегоне между станциями Лобня и Катуар Савеловского направления МЖД электропоездом сообщением Одинцово – Лобня смертельно травмирована несовершеннолетняя 2004 года рождения", – проинформировали в управлении.
Дополнительно уточняется, что в данный момент транспортная полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
"По предварительным данным, девушка переезжала железнодорожные пути на велосипеде перед приближающимся поездом", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее в Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом. Авария произошла на перегоне Раменское – Бронницы Рязанского направления МЖД.
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