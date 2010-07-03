Электричка насмерть сбила девушку на Савеловском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На Савеловском направлении МЖД поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"На перегоне между станциями Лобня и Катуар Савеловского направления МЖД электропоездом сообщением Одинцово – Лобня смертельно травмирована несовершеннолетняя 2004 года рождения", – проинформировали в управлении.

Дополнительно уточняется, что в данный момент транспортная полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

"По предварительным данным, девушка переезжала железнодорожные пути на велосипеде перед приближающимся поездом", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом. Авария произошла на перегоне Раменское – Бронницы Рязанского направления МЖД.