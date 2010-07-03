Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электричка насмерть сбила мужчину на станции Новая Казанского направления МЖД. Об инциденте сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Как рассказали в ведомстве, по словам очевидцев, пригородный поезд Москва – Шатура смертельно травмировал мужчину средних лет. ЧП произошло на станции Новая, добавил представитель МВД.

На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. Им предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

А 21 августа поезд Кривой Рог − Москва задавил девушку на подмосковной станции Львовская Курского направления МЖД. Бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшей.