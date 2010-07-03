Поезд насмерть сбил мужчину на МЖД в Киевском направлении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб под колесами поезда на МЖД. Инцидент произошел в районе станции "Крекшино" Киевского направления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления транспорта МВД РФ по ЦФО.

"Электропоездом сообщением Нара – Москва смертельно травмирован мужчина", – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что погибший шел вдоль железнодорожных путей. По неизвестным причинам мужчина не отреагировал на предупредительные сигналы машиниста.

В МВД добавили, что в настоящее время устанавливаются личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили об инциденте с фурой в Красноярском крае. Грузовик, на котором перевозили сухой лед, убил водителя.